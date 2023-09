Wojna na Ukrainie. Putin deklaruje gotowość do rozmów z Kijowem

Do tematu odniósł się też Aleksander Łukaszenko. - Wygląda na to, że taniec już się rozpoczął. Na Białorusi odbyły się trzy rundy rozmów, a następnie Blinken i (sekretarz obrony USA Lloyd - red.) Austin wydali (prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi - red.) Zełenskiemu polecenie, a on zakazał rozmów. Fakty są na stole - powiedział.

Putin dodał, że ukraiński prezydent podpisał dekret zakazujący negocjacji z Rosją (chodzi o dekret z 30 września 2022 r. dotyczący "działań w odpowiedzi na próbę anektowania terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską", zgodnie z którym w obecnej sytuacji niemożliwe jest negocjowanie z Władimirem Putinem). - No właśnie, sami sobie zakazali - skomentował Łukaszenko.

Czytaj więcej Świat BBC: Rosjanie próbowali zestrzelić brytyjski samolot nad Morzem Czarnym Rosyjski pilot usiłował zestrzelić samolot obserwacyjny RAF-u myśląc, że otrzymał pozwolenie na otworzenie ognia - ustaliło BBC. Do incydentu doszło w 2022 r.

Putin: Moskwa pozostaje otwarta na rozmowy z Kijowem

Władimir Putin powiedział też w piątek, komentując porównanie, którego użył Antony Blinken, że Amerykanie sami nie wiedzą, jak tańczyć tango.

- Oczywiście to wspaniała, cudowna muzyka, a ruchy są piękne, ale Stany Zjednoczone próbują rozwiązać wszystko z pozycji siły - albo poprzez sankcje gospodarcze, albo ograniczenia finansowe, groźbę użycia siły militarnej lub przymusu - oświadczył prezydent Rosji. Według niego, USA próbują uczyć innych tańczyć tango, choć same "nie wiedzą, jak to zrobić i nie chcą tego robić".