Ukraińcy o skutach ataku rakietowego na Sewastopol: Stocznia wygląda jak stodoła

- Teraz obserwujemy, jak rozpraszają (okręty) po Morzu Czarnym. Grupa okrętów znajduje się na wodach, które uważa za mniej lub bardziej bezpieczne dla siebie - w odległości 100 mil morskich od wybrzeża kontrolowanego przez Ukrainę, ale ich problemem jest, że to wybrzeże się do nich zbliża - mówiła Humeniuk nawiązując do postępów ukraińskiej kontrofensywy.



- Nie mają się więc gdzie ukryć, wszystkie ich siły są dla uprawnionym celem dla ukraińskich sił obronnych - dodała Humeniuk.