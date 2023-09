Czy Władimir Putin wciąż chce zająć Kijów? Minister obrony Ukrainy: Chce zająć Berlin

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 558 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 września Rosjanie zestrzelili drony nad Morzem Czarnym i obwodem kurskim.

- Byłem pewien, że nie upadniemy w trzy dni, byłem pewien, że nie upadniem w trzy tygodnie - tak Reznikow odpowiedział na pytanie czy jest pewien, że Ukraina wygra wojnę z Rosją.

Ołeksij Reznikow: Rosjanie stracili kręgosłup armii

Minister obrony Ukrainy stwierdził następnie, że w czasie II wojny światowej "(Adolf) Hitler wchodził do stolic europejskich państw w większości przypadków bez oporu, ponieważ )..._ wartość bezpieczeństwa była (dla ich mieszkańców) ważniejsza niż wartość wolności". - Dla nas wartość wolności jest wyższa niż wartość bezpieczeństwa, dlatego ryzykujemy nasze życie, by niszczyć okupującego nas wroga, umieramy, jesteśmy ranieni, walczymy i będziemy walczyć, ponieważ takie są ukraińskie geny, to się nie zmieni - wyjaśnił.



Reznikow stwierdził też, że choć Rosjanie mają duży potencjał ludzki i są "wielcy i potężni", to jednak "też stopniowo zaczynają wyczerpywać" swoje siły.