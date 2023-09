- Jeśli podsumujemy rosyjską obronę, to trzy linie tworzą 100 proc., pierwsza linia to 60 proc., a pozostałe dwie po 20 proc. Oznacza to, że pierwsza linia obrony była gęsto zaminowana, z betonowymi fortyfikacjami i dużą liczbą broni przeciwpancernej. Nie można powiedzieć, że druga linia obrony jest inna. Są tu również dość potężne fortyfikacje, ale mamy możliwość manewrowania sprzętem i wojskami - powiedział rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego, Ołeksandr Sztupun.

Reklama

Zdaniem rzecznika, przed Ukraińcami teraz fortyfikacje, które nie są tak rozbudowane.

- Są też pola minowe, nieco mniej niż na pierwszej linii obrony, ale nie sądzę, by były łatwe do zdobycia. Na drugiej linii obrony jest mniej pól minowych - stwierdził.