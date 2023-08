Tam właśnie 13 sierpnia doszło do incydentu ze statkiem „Sukru Okan” płynącym do Ukrainy. Najpierw rosyjski okręt oddał w jego stronę strzały ostrzegawcze, a potem wysadził desant na jego pokład dla dokonania rewizji.

Rosja zajadle atakuje infrastrukturę ukraińskich portów wokół Odessy

Statek płynął pod banderą Palau (wyspiarskiego państwa na Pacyfiku), ale należał do tureckiego armatora, a jego załogę stanowili Turcy. Powołując się właśnie na banderę statku, Ankara uchylała się od zajęcia stanowiska, ale w końcu po pięciu dniach ostrzegła Rosję, by ta „unikała eskalacji”.

Kijów nazwał działania Rosji „piractwem”. Ostatnią zaś propozycją byłego oficera rosyjskiej policji politycznej FSB i krytyka prezydenta Putina, Igora Girkina (nim znalazł się w więzieniu), była idea utworzenia jednostek kaperskich na Morzu Czarnym. Na podobieństwo działającej na lądzie Grupy Wagnera miałyby one atakować statki płynące do i z Ukrainy.

Mimo to w drugą stronę – z Odessy do Bosforu – ruszył płynący pod banderą Hongkongu statek należący do niemieckiej firmy Schulte i dopłynął bez przeszkód. Ukraińcy wytyczyli w pobliżu Odessy „korytarz humanitarny”, którym mogą się poruszać jednostki handlowe. Jego dokładna trasa nie jest znana, ale wiadomo, że na dwóch odcinkach wychodzi on poza wody terytorialne Ukrainy. Z tego powodu kapitanowie statków stojących obecnie w Odessie, którzy chcą z niego skorzystać, muszą brać na siebie pełne ryzyko takiego rejsu. Stąd eksperci podejrzewają, że załoga „Josepha Schulte” była ukraińska, ponieważ Niemcy nie chcieli ryzykować.

Dalej na południe płynące jednostki wchodziłyby na wody terytorialne państw należących do NATO (Rumunii, Bułgarii i Turcji), co – przynajmniej teoretycznie – wyklucza możliwość rosyjskiego ataku. Nie wiadomo jednak, do jakiego stopnia Kreml jest zdesperowany i jakie działania w związku z tym może jeszcze podjąć.

Na razie atakuje on zajadle infrastrukturę ukraińskich portów wokół Odessy. Od początku wojny zniszczono tam 44 obiekty infrastruktury portowej służących do przechowywania i załadunku zboża, z tego prawie dwie trzecie po wypowiedzeniu przez Rosję „umowy zbożowej”.