W przemówieniu po trójstronnym szczycie z premierem Japonii Fumio Kishidą i prezydentem Korei Południowej Yoon Suk Yeolem, prezydent USA Joe Biden pochwalił japońskiego przywódcę za jego reakcję na inwazję Rosji na Ukrainę.

Odpowiadając na pytania japońskiego reportera w Camp David w Maryland, Biden powiedział, że Japonia "wykazała się silnym przywództwem w ramach G7 i przyczyniła się do znacznej pomocy finansowej i humanitarnej dla Ukrainy, a także sprzętu wojskowego. Przyłączyła się też do wielu innych narodów w pociąganiu Rosji do odpowiedzialności poprzez międzynarodowe sankcje".

Biden powiedział, że kiedy zadzwonił do Kishidy w sprawie Ukrainy, nie musiał go "do niczego przekonywać".