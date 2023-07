Kraje te otrzymały od Komisji pewne fundusze wyrównawcze dla swoich rolników, którzy zostali mocno dotknięci nagłym napływem dodatkowego zboża w ciągu ostatniego roku.

W poniedziałek Rosja zbombardowała niektóre ukraińskie porty i silosy na Dunaju. To osłabiło nadzieje UE na zwiększenie ilości transportowanego przez Pasy Solidarności z około 3 milionów ton miesięcznie do 5-5,5 miliona ton miesięcznie do końca roku.