- Wszyscy rozumiemy, że okno możliwości jest w tym roku i dlatego wielu z nas przekonuje, że powinniśmy dać Ukrainie czegokolwiek potrzebuje, aby zwiększyć jej sukces tak bardzo, jak to możliwe, by mieć najkorzystniejszą pozycję do negocjacji, gdy te się zaczną - dodał Pavel.



- Wierzę, że do końca roku, wszelkie prowadzone operacje (wojenne) zwolnią, z powodu zimy, zmęczenia, braku amunicji, braku zasobów, w tym zasobów ludzkich, i to może przekonać obie strony, że to dobry czas, by rozpocząć negocjacje - stwierdził Pavel.



Czeski prezydent wyraził też obawę, że zbyt słaby sygnał płynący w stronę Ukrainy ze szczytu NATO, może zaszkodzić morale ukraińskich żołnierzy na linii frontu.