"Wydaje się, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani aby została członkiem Sojuszu. A to oznacza, że powstaje okno możliwości do targowania się o członkostwo Ukrainy w NATO z Rosją. A dla Rosji, to oznacza motywację dla kontynuowania terroru. Niepewność to słabość" - podkreśla.