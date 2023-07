Ze Strefy Gazy wystrzelono rakiety w stronę Izraela. Izrael odpowiedział

Izrael uderzył z powietrza na cele związane z Hamasem

W odpowiedzi Izrael miał przeprowadzić atak powietrzny na cel w północnej Strefie Gazy, w rejonie Bajt Lahija, a także na zachód od miasta Gaza - podaje strona palestyńska. Izraelska armia podała, że uderzyła na podziemny obiekt używany przez Hamas do przechowywania broni, a także zakład produkujący rakiety.



Biuro prasowe Sił Zbrojnych Izraela podkreśla, że atak miał na celu zmniejszenie możliwości Hamasu w zakresie zbrojeń". "Terrorystyczna organizacja Hamas jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w Strefie Gazy i to on zapłaci za naruszanie bezpieczeństwa Izraela" - czytamy w komunikacie.



Do poprzedniego ostrzału rakietowego Izraela ze Strefy Gazy doszło w maju, gdy Izrael prowadził operację wojskową "Tarcza i strzała".



Po tym jak izraelska armia wycofała się z Dżeninu we wtorek wieczorem, Ismail Haniyeh, szef politycznego biura Hamasu powiedział, że "wszystkie opcje dotyczące wsparcia Dżeninu i jego bohaterów były na stole" w czasie, gdy Izrael prowadził swoją operację.



- Przekazaliśmy wrogowi, że minął czas, gdy realizował agresję przeciw naszym obywatelom nie płacąc za to ceny i że Dżenin dziś daje im lekcję oporu i wytrwałości - dodał.