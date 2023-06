Inne rosyjskie źródło mówi o "atmosferze podejrzliwości w Sztabie Generalnym" i oskarżaniu współpracowników gen. Gierasimowa o brak zdecydowania wobec puczu Prigożyna, przy jednoczesnym oskarżaniu gen. Siergieja Surowikina i jego współpracowników o udział w spisku.

Gen. Siergiej Surowikin zostanie kozłem ofiarnym po rebelii Jewgienija Prigożyna?

ISW odnotowuje też, że gen. Surowikin miał zostać aresztowany za to, że wziął stronę Prigożyna w czasie puczu. Think tank ocenia, że Kreml może chcieć uczynić z gen. Surowikina i jego współpracowników winnych tego, że rosyjska armia nie stawiała czynnego oporu najemnikom maszerującym 24 czerwca na Moskwę. Think tank przypomina, że już wcześniej informował o związkach tego generała z Grupą Wagnera w związku z czym może on się stać kozłem ofiarnym niezależnie od tego czy rzeczywiście popierał bunt Prigożyna.

Niezależny serwis Meduza podał, powołując się na źródło w Ministerstwie Obrony Rosji, że na Białoruś z Prigożynem chce udać się tylko ok. 1,3 tys. najemników z Grupy Wagnera

Wybór Teplinskiego na faktycznego dowódcę na Ukrainie miałby wynikać z jego popularności wśród rosyjskich żołnierzy i w środowiskach ultranacjonalistycznych. W czasie rebelii Prigożyna Teplinski nie wypowiadał się publicznie.



W lutym Teplinski miał wyrazić niezadowolenie z dowodzenia wojskami rosyjskimi w bezpośredniej rozmowie z Putinem, a w kwietniu objął stanowisko dowódcze na Ukrainie i w ostatnim czasie miał dowodzić na odcinkach frontu, na których Rosjanie bronią się przed ukraińską kontrofensywą.