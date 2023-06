Materiał Promocyjny

Zarządca sukcesyjny zapewnia ciągłość działania firmy co do zasady nie dłużej niż dwa lata po śmierci jej właściciela. Reprezentuje ją zarówno wobec klientów, jak też pracowników firmy i urzędów do czasu decyzji spadkobierców, co dalej zrobić z rodzinnym biznesem.