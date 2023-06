Jednak internauci zauważyli, że samolot Putina - Ił-96-300PU - wyleciał z Moskwy ok. 13:16 czasu polskiego i skierował się na północny-zachód, co można było obserwować w serwisie Flight Radar. Samolot zniknął z map w rejonie Tweru, na północny-zachód od Moskwy. Samolot mógł kierować się do Petersburga.



MSZ Rosji ostrzega Zachód

W oficjalnym komunikacie rosyjski MSZ ostrzegł państwa Zachodu, by te nie wykorzystywały wewnętrznej sytuacji w Rosji do "swoich własnych celów".



"Ostrzegamy państwa Zachodu przed wszystkimi możliwymi próbami wykorzystania wewnętrznej sytuacji w Rosji do osiągnięcia ich rusofobicznych celów. Takie próby są daremne i nie doprowadzą do reakcji ani w Rosji, ani pomiędzy racjonalnymi politycznymi siłami za granicą" - głosi komunikat rosyjskiego MSZ.