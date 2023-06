Romanczuk stwierdził, że atak był poprzedzony intensywnym ostrzałem artyleryjskim.

Natarcie Ukraińców miały powstrzymać m.in. położone przez Rosjan w tym rejonie pola minowe.



ISW pisze, że komunikaty rosyjskiej armii i blogerów wojskowych w sprawie ataku w obwodzie zaporoskim są "spójne" i świadczą o tym, iż atak nie był zaskoczeniem i został odparty w sposób zorganizowany.



"Ukraiński atak w zachodniej części obwodu zaporoskiego z 8 czerwca nie przedstawia pełnego zakresu ukraińskich możliwości w ramach trwającej kontrofensywy" - zaznacza ISW.

Think tank podaje, że Ukraina miała sformować 12 brygad, które mają uczestniczyć w kontrofensywie, w tym dziewięć wyposażonych w broń dostarczoną przez Zachód. Jak dotąd, jak ocenia think tank, Ukraina wykorzystała tylko część dużych sił przeznaczonych do prowadzenia kontrofensywy.