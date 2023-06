Stany Zjednoczone badają przyczyny zawalenia się tamy w Nowej Kachowce

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 468 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainie. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli czołgi leopard odpierając ukraińską ofensywę w obwodzie zaporoskim.

- Widzieliśmy doniesienia, że Rosja była odpowiedzialna za eksplozję tamy, którą, przypominam, siły rosyjskie przejęły nielegalnie w zeszłym roku i okupują od tego czasu – powiedział Kirby, dodając, że USA współpracują z Ukraińcami w celu zebrania informacji.

Kirby nie powiedział, czy Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że to Rosja stoi za uszkodzeniem tamy, ani nawet czy było to celowe działanie.

Polityk zauważył, że zawalenie się tamy, która zasila ukraińską elektrownię wodną Kachowka, może "mieć druzgocący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy", a to skłoniło Stany Zjednoczone do udzielenia jej pomocy humanitarnej.