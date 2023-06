Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie twierdzą, że zatrzymali "dużą ukraińską ofensywę" Rzecznik resortu obrony Rosji, gen. Igor Konaszenkow oświadczył w poniedziałek, że rankiem, 4 czerwca, ukraińska armia rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę działania ofensywne w południowej części obwodu donieckiego, ale rosyjska armia miała powstrzymać natarcie.

- Nie wolno nam tu wyprzedzać faktów. Ale analizujemy sytuację i potraktowalibyśmy w takiej sytuacji sprawę bardzo poważnie - dodał.



Premier Belgii odniósł się do publikacji "Washington Post", z której wynikało, że ochotnicy z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu "Wolność Rosji", walczący po stronie Ukrainy, w czasie rajdu na teren obwodu biełgorodzkiego, który miał miejsce w maju, używali wozów przekazanych Ukrainie przez USA i Polskę, a także posługiwali się karabinami wyprodukowanymi w Czechach i Belgii.

Rosyjskie media pytały belgijskie władze jak to się stało, że wyprodukowana w Belgii broń trafiła w ręce bojowników, którzy pojawili się na terytorium Rosji

Na łamach gazety "Het Laatste Nieuws" były pułkownik belgijskiej armii, Roger Housen wyraża obawę o to "co stanie się, jeśli broń przekazana Ukrainie zostanie wykorzystana do terrorystycznych ataków lub innych kryminalnych celów po wojnie".

"Washington Post" podał, że w czasie rajdu na obwód biełgorodzki 22 maja rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy użyli pojazdów opancerzonych MRAP przekazanych Ukrainie przez USA i Polskę, a także karabinów z Belgii i Czech i co najmniej jednego granatnika AT-4, który znajduje się w standardowym wyposażeniu wielu zachodnich armii.