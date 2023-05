Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Marszałek Sejmu krytyczną opinię do poselskiego projektu zmian w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed TK zmieniającego kworum niezbędne do rozpoznania sprawy w pełnym składzie TK oraz do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.