24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Europy przybywa w poniedziałek specjalny wysłannik chińskiego MSZ, Li Hui, który ma rozmawiać o planie pokojowym mającym zakończyć wojnę na Ukrainie.

O eksplozji poinformował na Telegramie szef okupacyjnych władz w Ługańsku, Leonid Pasiecznik. Cztery osoby, w tym Kornet oraz 17-latek, są w ciężkim stanie.

Do eksplozji doszło w zakładzie fryzjerskim, znajdującym się obok budynku miejscowej telewizji i 500 metrów budynków rządowych. Na miejscu pracują wysłannicy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Okoliczności zdarzenia nie są znane, ale rosyjskie źródła nie wspominają, by miał to być efekt ukraińskiego ostrzału. W ostatnich dniach w położonym daleko za linią frontu Ługańsku dochodziło do potężnych eksplozji. Okupacyjne władze twierdziły, że były one spowodowane użyciem przekazanych przez Wielką Brytanię pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Storm Shadow.