Izrael: Rakieta spadała kilkanaście kilometrów od Jerozolimy

Tymczasem Egipt stara się wynegocjować zawieszenie broni między Izraelem a Palestyńczykami.



Palestyński Islamski Dżihad oświadczył, że wystrzeliwanie rakiet w kierunku Jerozolimy jest komunikatem i każdy powinien zrozumieć jego cel.

W ciągu czterech dni w stronę Izraela wystrzelono ze Strefy Gazy ponad 850 rakiet

Izrael uważa Jerozolimę za swoją stolicę - branie okolic miasta na cel jest, jak zauważa BBC, poważną eskalacją ze strony Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

Palestyńskie rakiety spadły w pobliżu Jerozolimy po raz pierwszy od czasu 10-dniowego konfliktu między Izraelem a Palestyną w maju 2021 roku.

Setki rakiet wystrzelonych w stronę Izraela

Nad ranem Izrael przeprowadził atak powietrzny na cele związane z Islamskim Dżihadem, ale w ciągu noc nie dochodziło do ataków rakietowych na Izrael, co dawało nadzieję na deeskalację konfliktu. Jednak w piątek Palestyńczycy znów zaczęli ostrzeliwać Izrael - pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne w Sederot i Nir Am.