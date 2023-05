USA i Niemcy: Ukraina w NATO? Najpierw musi wygrać z Rosją

Stany Zjednoczone i Niemcy dały ostatnio do zrozumienia w rozmowach za zamkniętymi drzwiami, że w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim nie chcą podejmować żadnych zobowiązań wykraczających poza mglistą deklarację NATO z 2008 roku.

Ówcześni szefowie państw i rządów uzgodnili wówczas, że Ukraina i Gruzja powinny przystąpić do NATO, nie określono jednak żadnego harmonogramu.



Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał ostatnio NATO do utorowania Ukrainie drogi do przystąpienia do Sojuszu na kolejnym szczycie w lipcu.

Wyjaśnił, że mało kto wnosi większy wkład w bezpieczeństwo euroatlantyckie niż ukraińscy żołnierze. Dlatego jego kraj zrobił wszystko, aby wniosek Kijowa został rozpatrzony pozytywnie.