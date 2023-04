Gen. Pacek: W Rosji już wiedzą i Putin też wie, że ta wojna to ślepa uliczka

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 412 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Słowo "porażka" powinno iść w parze ze słowem "agresor", a tylko ukraińskie zwycięstwo to zapewni - mówił w swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

W rozmowie z Wirtualną Polską gen. Pacek zwrócił uwagę, że Rosjanie obecnie zaskakują tym, że „nie działają zgodnie z zapowiedzią”. - To jest największe zaskoczenie, że przygotowali się do ofensywy, wystawili 400 samolotów, wystawili 300 śmigłowców, zrobili wielką mobilizację, drugą mobilizację zapowiedzieli, którą (były prezydent i premier Dmitrij) Miedwiediew miał nadzorować, mnóstwo ruchów takich bardzo wyraźnych... I co? I nic. Ofensywy wielkiej nie ma, bo nie można nazywać tak tego, co się dzieje na Ukrainie - mówił dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.



- Dzisiaj największą porażką Putina jest przyjęcie Finlandii do NATO - zauważył generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Podkreślił, że głównym celem inwazji na Ukrainę, deklarowanym przez Władimira Putina, było odsunięcie NATO od granic i zabezpieczenie Rosji. Tymczasem osiągnięty został odwrotny skutek. - 1300 km więcej granicy z NATO to jest sprawa poważna, natomiast czy to jest porażka? Dzisiaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że cała ta wojna, już ponad rok, trwająca jest jedną wielką porażką Rosji - mówił.

- Tak wielkie państwo, które decyduje się na zajęcie innego państwa, z dziesięciokrotnie większym potencjałem militarnym - nawet tym konwencjonalnym, już nie mówię o nuklearnym - jeżeli ono nie jest w stanie poradzić sobie w tej wojnie tak naprawdę nigdzie, kompromituje się... tłumaczył generał. - Federacja Rosyjska ma wielki problem. Putin zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ślepa uliczka i próbuje z tej ślepej uliczki w jakiś sposób wyjść. Oczywiście, chciałby wyjść ręką obronną, chciałbym mieć w tej wojnie jakiś sukces, stąd te wielkie manewry, polityczne, dyplomatyczne, ostatnio z Chińską Republiką Ludową, ta ucieczka z surowcami energetycznymi sprzedawanymi dużo taniej na Daleki Wschód, ale to wszystko nie pomoże - ocenił generał.