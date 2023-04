Chalid Aydd Ahmad al-Jabouri był miał być odpowiedzialny za planowanie ataków Państwa Islamskiego w Europie i tworzenia struktury dowodzenia dżihadystycznej organizacji - podaje CENTCOM.



W 2014 roku, w momencie największych sukcesów, Państwo Islamskie kontrolowało po ok. 1/3 terytorium Syrii i Iraku tworząc samozwańczy kalifat. Obecnie Państwo Islamskie funkcjonuje jako organizacja terrorystyczna, która liczy ok. 5 do 7 tysięcy zwolenników i terrorystów w Syrii i Iraku - wynika z lutowego raportu ONZ.

CENTCOM zapewnia, że w ramach operacji wojskowej w Syrii żaden cywil nie został zabity ani ranny. Amerykańskie Dowództwo podkreśla, że tzw. Państwo Islamskie "nadal stanowi zagrożenie" zarówno dla regionu, jak i dla świata.



CENTCOM podaje, że tzw. Państwo Islamskie "nadal jest w stanie przeprowadzać operacje w regionie i ma ambicje, by uderzać poza Bliskim Wschodem". Śmierć al-Jabouriego ma "tymczasowo pozbawić grupę możliwości planowania zewnętrznych ataków".

Raport ONZ z lutego wskazywał, że zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego i jego współpracowników dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa pozostawało wysokie w II połowie 2022 roku.



W ubiegłym roku Państwo Islamskie poinformowało, że nowym przywódcą organizacji został Abu al-Hussein al-Husseini al-Kuraiszi, po tym jak poprzedni lider organizacji zginął w południowej Syrii.