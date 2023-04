Trump w Nowym Jorku. We wtorek stanie przed sądem. Jego prawnicy nie chcą kamer

Były prezydent USA, Donald Trump, przyleciał w poniedziałek z Florydy do Nowego Jorku, by usłyszeć zarzuty w związku ze sprawą przekazania pieniędzy gwieździe porno, Stormy Daniels, za to, aby nie informowała mediów o romansie jaki łączył ją z Trumpem.