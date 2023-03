Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 384 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja wyraziła gotowość do przedłużenia tzw. porozumienia zbożowego o 60 dni.

Amerykańscy i europejscy urzędnicy szacują, że ok. 120 tys. ukraińskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Po stronie rosyjskiej liczba ta ma sięgać 200 tys.

Reklama

Żołnierze broniący kraju powiedzieli "WP", że ukraińska armia cierpi na niedobór pocisków artyleryjskich i moździerzowych, a brak doświadczenia zmobilizowanych mężczyzn, odbija się na ich jakości.

- Najcenniejszą rzeczą na wojnie jest doświadczenie bojowe. Żołnierz, który przeżył sześć miesięcy walki i żołnierz, który przychodzi z poligonu to dwaj różni żołnierze. To niebo i ziemia. Żołnierzy, którzy mają doświadczenie bojowe jest bardzo mało. Niestety, wszyscy już zginęli lub zostali ranni - powiedział dowódca batalionu 46. Brygady Desantowo-Szturmowej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Rosjanie spodziewają się ukraińskiej ofensywy na południu Rosyjscy blogerzy wojskowi spekulują na temat spodziewanej ukraińskiej kontrofensywy na południowej Ukrainie, co wskazuje na rosnące obawy w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, jeśli chodzi o możliwości bojowe ukraińskiej armii w czasie, gdy rosyjska armia związała się ofensywnymi działaniami w Bachmucie - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Reklama

Obecna sytuacja na polu bitwy może nie odzwierciedlać pełnego obrazu zdolności bojowej ukraińskiej armii, ponieważ Kijów osobno przygotowuje oddziały do przyszłego kontrataku i powstrzymuje je od udziału w operacjach bojowych, w tym w obronie Bachmutu - powiedział "WP" amerykański urzędnik.

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział, że stan ukraińskiej armii nie zmniejsza jego optymizmu co do przyszłej kontrofensywy. - Nie uważam, że wyczerpaliśmy nasz potencjał. Myślę, że w każdej wojnie przychodzi czas, kiedy trzeba szkolić nowe kadry, co właśnie ma miejsce teraz - powiedział.

Wysoki rangą ukraiński urzędnik, który rozmawiał z "WP" pod warunkiem zachowania anonimowości, określił liczbę czołgów obiecanych przez Zachód jako "symboliczną". Inni ukraińscy urzędnicy wyrazili pesymizm, czy obiecane dostawy dotrą na czas na pole walki.

- Jeśli masz więcej środków, atakujesz aktywniej. Jeśli masz mniej, jesteś bardziej defensywny. My będziemy nastawieni defensywnie. Więc jeśli pytasz mnie osobiście, nie wierzę w wielki kontratak z naszej strony. Chciałbym w to wierzyć, ale patrzę na materiały i pytam: "Kosztem czego?". Być może będziemy mieli jakieś lokalne przełomy. Nie mamy ani ludzi, ani broni. A zna pan proporcje: gdy się atakuje, traci się dwa lub trzy razy więcej ludzi. Nie możemy sobie pozwolić na utratę tylu ludzi - powiedział urzędnik.

Czytaj więcej Dyplomacja Ron DeSantis: Obrona Ukrainy nie jest żywotnym interesem USA Gubernator Florydy, potencjalny kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta w wyborach w 2024 roku, Ron DeSantis, w korespondencji z dziennikarzem Fox News, Tuckerem Carlsonem stwierdził, że obrona Ukrainy nie jest "żywotnym" interesem narodowym USA.

"WP" zauważa, że taka analiza jest znacznie mniej optymistyczna niż publiczne wypowiedzi ukraińskiego kierownictwa politycznego i wojskowego.

Reklama

Generał pułkownik Aleksandr Syrski, dowódca sił lądowych Ukrainy, powiedział, że ukraińskie zwycięstwo przed końcem roku jest możliwe. - Nasz prezydent inspiruje nas do zwycięstwa. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy myślimy tak samo i rozumiemy, że dla nas konieczne jest zwycięstwo przed końcem roku. I to jest realistyczne. Jest realistyczne, jeśli otrzymamy całą pomoc, którą obiecali nam nasi partnerzy - powiedział.

Dziennik zauważa jednak, że nastroje na linii frontu nie są tak optymistyczne. Wspomniany wcześniej dowódca batalionu 46. Brygady Desantowo-Szturmowej opisał, jak szedł do walki z rekrutami, którzy nigdy nie rzucali granatów, łatwo opuszczali swoje pozycje i brakowało im pewności siebie w posługiwaniu się bronią. Jego oddział wycofał się z Sołedaru po tym, jak został otoczony przez rosyjskie oddziały. Setki ukraińskich żołnierzy z jednostek, które walczyły obok jego batalionu, po prostu porzuciły swoje pozycje, gdy bojownicy Grupy Wagnera ruszyli do przodu.

- Dostaję 100 nowych żołnierzy. Nie dają mi czasu na ich szkolenie. Mówią: "Weź ich do walki". Oni po prostu rzucają wszystko i biegną. I tyle. Widzisz dlaczego? Bo żołnierz nie strzela. Pytam go dlaczego, a on mówi: "Boję się odgłosu wystrzału". I z jakiegoś powodu nigdy nie rzucił granatu. ...Potrzebujemy instruktorów NATO we wszystkich naszych ośrodkach szkoleniowych, a nasi instruktorzy powinni zostać wysłani do okopów, bo zawiedli - powiedział.

Według amerykańskiego urzędnika, co najmniej od stycznia USA doradzają Ukrainie wycofanie się z Bachmutu. Jednocześnie ukraiński urzędnik, który rozmawiał z "WP" pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że bitwa o Bachmut wyczerpuje rosyjskie siły, głównie bojowników Grupy Wagnera, którzy byli ostatnio najbardziej skuteczni, i że ukraińskie jednostki broniące teraz miasta i tak nie były planowane do użycia w przyszłych ofensywach.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trwają walki o Bachmut. "Ukraina traci rezerwy potrzebne do kontrofensywy" Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu mówił, że przyszłość kraju rozstrzyga się w walkach na wschodzie. Tymczasem Ołeh Żdanow, ukraiński analityk wojskowy zauważa, że Ukraina rzuca do obrony Bachmutu rezerwy, przeszkolone na Zachodzie.

Według ukraińskiego urzędnika Ukraina straciła wielu młodszych oficerów, którzy przez ostatnie 9 lat byli szkoleni w USA, co zatarło różnicę w jakości wyszkolenia między siłami ukraińskimi a rosyjskimi, która istniała na początku inwazji.

Reklama

Nawet z nowym sprzętem i przeszkoleniem, amerykańscy wojskowi uważają, że siły ukraińskie są niewystarczające do ofensywy na całym froncie, gdzie Rosja zbudowała obronę, więc siły ukraińskie szkolą się, by szukać słabych punktów, które pozwolą im przebić się z czołgami i pojazdami opancerzonymi.

Urzędnicy amerykańscy dodali w rozmowie z "WP", że oczekują, iż ofensywa Ukrainy rozpocznie się pod koniec kwietnia lub na początku maja, i zdają sobie sprawę z pilnej potrzeby dostarczenia Kijowowi broni, ponieważ przedłużająca się wojna mogłaby działać na korzyść Rosji, która ma więcej ludzi, pieniędzy i możliwości produkcji broni.