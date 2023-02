Amerykański dziennik podaje, że całe najwyższe kierownictwo Kremla dowiedziało się o inwazji dopiero wtedy, gdy zobaczyło, że Putin ogłosił w telewizji "specjalną operację wojskową".

Później na Kremlu zebrali się rosyjscy oligarchowie. - Wszyscy byli całkowicie zdezorientowani - relacjonuje dla "Financial Times" jeden z uczestników spotkania.

Jeden z oligarchów zapytał ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, jak Putin mógł zaplanować tak masową inwazję w tak wąskim gronie, że większość wyższych urzędników Kremla, gabinetu ekonomicznego i jego elity biznesowej nie wierzyła, że to w ogóle możliwe. - On ma trzech doradców" - odpowiedział Ławrow - "Iwana Groźnego. Piotra Pierwszego. I Katarzynę Wielką."

"Zgodnie z planem inwazji Putina, rosyjskie wojska miały zdobyć Kijów w błyskotliwym, stosunkowo bezkrwawym blitzkriegu w ciągu kilku dni. Zamiast tego wojna okazała się dla Rosji impasem o historycznych rozmiarach" - podsumowuje "FT".

Nawet gdy ogromne koszty inwazji dla Rosji stają się oczywiste dla Putina, przywódca Kremla jest bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, by ją przeprowadzić, mówią ludzie, którzy go znają. - Nigdy nie chodziło o to, że zginą setki tysięcy ludzi. To potoczyło się bardzo źle - powiedział były wysoki rangą rosyjski urzędnik.

Putin szuka nowych argumentów, by usprawiedliwić działania militarne, upierając się, że nie miał innego wyboru, jak tylko kontynuować inwazję za pomocą wszelkich niezbędnych środków.

Ludzie, którzy znają Putina opisują go jako lidera, który stał się jeszcze bardziej odizolowany wraz z wybuchem wojny. - Stalin był łotrem, ale dobrym zarządcą, bo nie można było go oszukać. Ale nikt nie może powiedzieć Putinowi prawdy - mówi jeden z nich. - Ludzie, którzy nie ufają nikomu, zaczynają ufać bardzo małej liczbie osób, które ich okłamują - dodaje.

Izolacja Putina pogłębiła się także w czasie pandemii Covid-19. W tym czasie został on w dużej mierze odcięty od stosunkowo liberalnych, prozachodnich powierników, którzy wcześniej utrzymywali z nim kontakt. Zamiast tego, pierwsze kilka miesięcy spędził w swojej rezydencji z oligarchą, Jurijem Kowalczukiem, który zainspirował Putina do zastanowienia się nad jego historyczną misją umocnienia wielkości Rosji, jak Piotr Wielki.

Co więcej, kiedy Putin zaczął planować ewentualną inwazję, Wiktor Medwedczuk nalegał, że Ukraińcy przyjmą rosyjskie wojska z otwartymi ramionami.

Jedna część planu dotyczyła zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Miał on dostarczyć wiadomość wideo, która legitymizowałaby zarządzanie Ukrainą przez Medwedczuka "przy wsparciu" Rosji.

Wraz z przebiegiem wojny, Putin zaczął zdawać sobie sprawę z rozmiarów błędnych obliczeń Rosji, co skłoniło go do poszukiwania większej ilości informacji od ludzi na niższych szczeblach.

Nowy sceptycyzm Putina ogranicza się do jego niechęci do przyznania, że inwazja była błędem - mówią informatorzy "FT". Niektórzy z liberalnych urzędników, którzy sprzeciwiają się wojnie, próbują przekonać go do jej wstrzymania, wskazując na szkody ekonomiczne, jakie sankcje prawdopodobnie wyrządzą rosyjskiej gospodarce.

Putin ma odpowiadać, że już obliczył koszty. "Mówi: 'Płacimy ogromną cenę, rozumiem. Nie doceniliśmy, jak trudne może to być".