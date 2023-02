Władimir Putin w wygłoszonym we wtorek przemówieniu poinformował, że Rosja zawiesza udział w traktacie START. Podkreślił, że Moskwa nie wycofuje się całkowicie.

Traktat New START ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych, które mogą rozmieścić Stany Zjednoczone i Rosja, oraz rozmieszczenie lądowych i podwodnych rakiet i bombowców do ich przenoszenia.

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka decyzja Putina to „gest rozpaczy, bo nikt się go nie boi”. - To też znak, że Putin stoi nad przepaścią. To jego koniec - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską. Według byłego dowódcy Wojsk Lądowych „to zmierzch Putina, skoro sięga po argumenty, których świat nie może zaakceptować”. Jednocześnie generał zastrzegł, że groźby Putina to część stosowanej od dawna przez Kreml narracji „straszaka atomowego”. - Do niedawna wydawało mu się, że same groźby nuklearne są skuteczne, ale wizyta prezydenta USA Joe Bidena pokazała wręcz coś przeciwnego, czyli jeszcze głębszą integrację. Teraz będzie szukał sposobu jak tę jedność Zachodu ponownie rozbić - ocenił.



Skrzypczak zwrócił uwagę, że „Putin jest bezradny, bo na użycie broni nuklearnej nie pozwolą mu przecież Chiny i Indie”. - Nie ma już więc żadnych argumentów - stwierdził, dodając, że „król jest nagi”. - Taką decyzją Putin zmierza do zagłady Rosji. Bo to są ruchy, których konsekwencje zagrożą Rosji, a nie światu. Nikt wojny nuklearnej nie chce, ale co trzeba zrobić, aby do niej nie dopuścić? Zlikwidować lub usunąć tego, który grozi taką wojną - zauważył.

Układ New START wszedł w życie w 2011 roku i został przedłużony w 2021 roku o kolejne pięć lat. Rozmowy między Moskwą a Waszyngtonem na temat wznowienia inspekcji w ramach traktatu były zaplanowane na listopad ubiegłego roku, ale w ostatniej chwili zostały odwołane.