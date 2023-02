Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 359 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy apeluje, by wszyscy cywile, którzy przebywają jeszcze w Bachmucie, jak najszybciej opuścili miasto.

Zajęcie Bachmutu do 24 lutego wymagałoby jednak - jak czytamy w analizie - znacznie szybszych postępów rosyjskiej armii niż te obserwowane w czasie ostatnich miesięcy, w trakcie których trwały walki o miasto w obwodzie donieckim.

Reklama

"Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow, 16 lutego stwierdził, że Rosjanie chcą zająć Bachmut do 24 lutego, by zaznaczyć w ten sposób rocznicę inwazji na Ukrainę i planują przeprowadzić masowy atak rakietowy" w rocznicę rozpoczęcia inwazji - czytamy w analizie.



Tymczasem Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, prywatnej organizacji wojskowej ściśle współpracującej z rosyjską armią przewiduje, że Rosjanie będą w stanie okrążyć Bachmut do marca lub kwietnia, a miasto zostanie zajęte do kwietnia co - jak ocenia ISW - jest "bliższe taktycznej rzeczywistości" niż scenariusze przewidujące błyskawiczne postępy rosyjskich wojsk.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prigożyn przewiduje, że Bachmut padnie do kwietnia Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera, prywatnej organizacji wojskowej, która ściśle współpracuje z rosyjską armią, w rozmowie z jednym z prowojennych blogerów wojskowych przewiduje, że Bachmut, o który od miesięcy toczą się ciężkie walki, zostanie zajęty przez Rosjan do kwietnia.

Reklama

"Rosjanie nie wydają się przyspieszać tempa natarcia w rejonie Bachmutu i prawdopodobnie nie będą w stanie zrealizować celu", jakim jest zajęcie Bachmutu do 24 lutego - uważają analitycy z ISW.

"Ukraińskie siły zawsze mogą uznać, że koszty związane z utrzymaniem Bachmutu są za wysokie i dobrowolnie wycofać się z miasta, ale ukraińskie jednostki i przywódcy nadal wskazują, że zamierzają utrzymać miasto" - czytamy w analizie.

ISW przypomina, że według szacunków think tanku obrona Bachmutu przez Ukraińców ma uniemożliwić Putinowi ogłoszenie, że Rosjanie zajęli miasto w rocznicę rozpoczęcia inwazji, co "mogłoby przywrócić nadzieję na rosyjskie zwycięstwo na Ukrainie".

Obrona Bachmutu przez Ukraińców ma uniemożliwić Putinowi ogłoszenie, że Rosjanie zajęli miasto w rocznicę rozpoczęcia inwazji

Think tank odnotowuje też, że Prigożyn nadal podkopuje pozycję rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych 16 lutego artylerzyści z Grupy Wagnera skarżą się, że najemnicy są odcinani od dostaw amunicji, co sugeruje, że resort obrony Rosji utrudnia działania jednostkom Grupy Wagnera. Prigożyn, pytany o komentarz do tej wypowiedzi stwierdził, że artylerzyści wypowiadający się na nagraniu to po prostu "skuteczni bojownicy proszący o niezbędne zaopatrzenie potrzebne do odniesienia sukcesu na polu walki". Prigożyn zaapelował też do "urzędników w Moskwie", aby zapewnili dostawy zaopatrzenia walczącym na froncie.