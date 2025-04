Indie i Pakistan bliskie wojny?

Pakistan pozostaje w stanie wysokiej gotowości, ale użyje broni jądrowej tylko w przypadku „bezpośredniego zagrożenia dla naszego istnienia” – powiedział Asif, doświadczony polityk i członek rządzącej Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej-Nawaz, która od dawna dąży do pokojowych rozmów z Indiami.

Minister dodał, że Islamabad zwrócił się do przyjaznych krajów, w tym państw Zatoki Perskiej i Chin, a także poinformował Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i inne kraje o sytuacji. – Niektórzy z naszych przyjaciół w Zatoce Arabskiej rozmawiali z obiema stronami – powiedział Asif, nie wymieniając jednak nazw krajów.

W poniedziałek Chiny wyraziły nadzieję na powściągliwość i z zadowoleniem przyjęły wszelkie działania mające na celu uspokojenie sytuacji. Asif przekazał, że Stany Zjednoczone jak dotąd „trzymają się z dala” od interwencji w tej sprawie. Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że Indie i Pakistan same rozstrzygną stosunki między sobą, ale Departament Stanu stwierdził później, że Waszyngton pozostaje w kontakcie z obiema stronami, wzywając je do wypracowania „odpowiedzialnego rozwiązania”.

Po zamachu w rejonie Pahalgam Indie zawiesiły m.in. obowiązywanie Traktatu o wodach Indusu, co potencjalnie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego Pakistanu (po zawieszeniu traktatu Indie mogłyby podjąć działania zmierzające do zmniejszenia przepływu wody z rzek znajdujących się w dorzeczu Indusu – rzeki, która odgrywa kluczową rolę w nawadnianiu pól w Pakistanie, a także jest wykorzystywana do produkcji energii poprzez znajdujące się nad nią elektrownie wodne).