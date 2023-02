Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 356 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W dniach 14-15 lutego w Brukseli odbywa się szczyt ministrów obrony państw NATO, poświęcony m.in. wsparciu dla walczącej z Rosją Ukrainy.

- Jeśli chodzi o jakiekolwiek samoloty z Polski, Stany Zjednoczone nigdy nie przeszkadzały Polsce w przekazywaniu czegokolwiek – powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli szef Pentagonu w odpowiedzi na pytanie o ubiegłoroczną inicjatywę Polski dotyczącą przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę.

Austin podkreślił, że dostarczanie broni Ukrainie jest suwerenną decyzją każdego kraju i jest podejmowane wyłącznie przez władze państwowe. - Zdecydowanie nie jest to coś, co możemy lub będziemy dyktować - zapewnił gen. Austin, którego cytuje agencja Ukrinform.

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin powiedział we wtorek, po spotkaniu ministrów obrony krajów NATO, że spodziewa się, iż Ukraina przeprowadzi wiosną ofensywę przeciwko Rosji.

Zapytany, czy sojusznicy Ukrainy omawiali we wtorek kwestię wysłania myśliwców, aby pomóc Kijowowi w obronie przed rosyjską inwazją, Austin odparł, że „nie ma dziś nic do ogłoszenia” w tej sprawie. Zaznaczył również, że współpraca ze stroną ukraińską będzie kontynuowana w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Kijowa. W tym kontekście przypomniał, że do początku wiosny, kiedy spodziewana jest bardziej aktywna faza wojny, pozostało już tylko kilka tygodni. - Dlatego musimy dużo zrobić – powiedział sekretarz obrony USA.

Austin zwrócił uwagę, że sojusznicy Ukrainy nadal zaopatrują ją w pojazdy opancerzone, broń przeciwpancerną, artylerię i inne rodzaje broni. - Dlatego ogromnym wyzwaniem jest połączenie wszystkich tych systemów, wyszkolenie żołnierzy do ich obsługi, upewnienie się, że mamy wsparcie dla wszystkich tych systemów oraz wprowadzenie ich do walki. Właściwie to był główny temat naszej dzisiejszej rozmowy – podsumował Austin po spotkaniu w ramach formatu Ramstein.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin (z lewej) na konferencji prasowej w Brukseli z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Markiem Milley'em. Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

W marcu zeszłego roku Warszawa zaproponowała, że wszystkie myśliwce MiG-29 z zasobów Sił Powietrznych RP dostarczy niezwłocznie i nieodpłatnie do amerykańskiej bazy w Ramstein w Niemczech, gdzie mieści się dowództwo amerykańskich sił powietrznych w Europie. W zamian polskie władze oczekiwały od Waszyngtonu, że USA przekażą nam używane amerykańskie samoloty bojowe o „analogicznych zdolnościach operacyjnych”. Szybko jednoznacznie na polskie propozycje w sprawie samolotów odpowiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. - Propozycja Polski nie jest możliwa do utrzymania - ocenił.