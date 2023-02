Według Osmani, przygotowania Serbii przypominają aneksję Krymu przez Rosję w 2014 r., kiedy rosyjscy żołnierze w pozbawionych jakichkolwiek dystynkcji mundurach, nazywani „zielonymi ludzikami”, przygotowywali drogę do zajęcia półwyspu.

- Przywożą broń i mundury, ale formalnie nie są częścią serbskiej armii. Serbia chce osiągnąć swoje cele bez nazywania tego operacją wojskową – powiedziała Osmani.

Prezydent ocenia, że celem Serbów jest „przygotowanie sytuacji na ewentualną aneksję – nie poprzez tradycyjną operację wojskową, ale rodzaj ataku hybrydowego”

Osmani powiedziała, że tajna akcja przemytu broni w celu podejrzewanej aneksji ma miejsce od co najmniej sześciu miesięcy. Twierdziła, że intencja jest „dokładnie taka sama jak ta, której użył Władimir Putin na Krymie dziewięć lat temu”.

- Jeśli spojrzysz na to, co zrobił Putin w 2014 roku, to jest to kompletna kopia, to ten sam podręcznik. Początkowo instrumentalizował mieszkających tam Rosjan, potem tworzył wszelkiego rodzaju operacje fałszywej flagi, a potem wysyłał grupy paramilitarne - powiedziała Osmani..

Dodała, że istnieją wyraźne dowody na to, że serbskie grupy paramilitarne planowały i organizowały działania wspólnie z Grupą Wagnera. Ilu wagnerowców było na granicy lub na terytorium Kosowa, to kwestia, która wciąż jest badana.

Serbia zaprzeczyła, jakoby najemnicy z Grupy Wagnera odegrali jakąkolwiek rolę w konflikcie z Kosowem.

Wielu bałkańskich ekspertów jest sceptycznych co do tego, że Serbia odważyłaby się podjąć próbę aneksji północnego Kosowa, ponieważ doprowadziłoby to do konfrontacji z kierowanymi przez NATO siłami KFOR lub Kosowo, w skład których wchodzą żołnierze amerykańscy i brytyjscy.

- Dopóki KFOR ma siedzibę w Kosowie, nie sądzę, aby Serbia podjęła działania militarne – powiedziała Helena Iwanow, ekspert ds. Bałkanów z Belgradu z think tanku Towarzystwa Henry'ego Jacksona.