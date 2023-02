Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 351 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Wielkiej Brytanii Wołodymyr Zełenski odwiedził Paryż i został odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

W czasie przemówienia w brytyjskim parlamencie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, apelował o "koalicję samolotów" dla Ukrainy.

W trakcie konferencji prasowej z Zełenskim, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak przekonywał, że nic nie jest wykluczone, jeśli chodzi o wsparcie militarne dla Ukrainy, co odebrano jako sugestię, że Wielka Brytania mogłaby przekazać Ukrainie pewną liczbę swoich myśliwców.

Ponadto Sunak zadeklarował, że Wielka Brytania jest gotowa rozpocząć szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach zgodnych ze standardami NATO.

Ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski, będzie w czwartek apelował na szczycie UE w Brukseli o większe dostawy uzbrojenia na Ukrainę i szybkie rozpoczęcie negocjacji ws. wejścia Ukrainy do Unii. Przed wizytą w Brukseli Zełenski odwiedził Londyn i Paryż - w stolicy Francji spotkał się z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem.

Tymczasem Sky News zwraca uwagę, że cztery lata temu brytyjska armia wycofała z użycia - w związku z oszczędnościami - samoloty myśliwsko-bombowe Tornado GR4, które mogłaby dziś przekazać Ukrainie. W ich miejsce wprowadzono do służby myśliwce Typhoon, przeznaczone głównie do zwalczania celów powietrznych, które dostosowano do atakowania celów naziemnych. Jednak myśliwców Typhoon w takiej wersji - zdolnych do atakowania celów i w powietrzu, i na ziemi - Wielka Brytania ma dziś zbyt mało, by móc przekazać jakąkolwiek ich liczbę Ukrainie - twierdzi Sky News.

Wielka Brytania może mieć problem ze szkoleniem ukraińskich pilotów

Najstarsze posiadane przez Wielką Brytanię myśliwce Typhoon - Tranche 1, to z kolei dobre myśliwce szkoleniowe, które jednak - jak twierdzi rozmówca Sky News z Królewskich Sił Powietrznych (RAF) - nie sprawdziłyby się w walce.

Poza tym Wielka Brytania posiada myśliwce piątej generacji, F-35, ale ich przekazanie Ukrainie jest wykluczone - choćby z tego względu, że mogłyby zostać zestrzelone i wpaść w ręce Rosjan, którzy mogliby zapoznać się z ich budową i wykorzystywanymi w tych myśliwcach technologiami.



Wielka Brytania może mieć też problem ze szkoleniem ukraińskich pilotów - ze względu na brak instruktorów i samolotów szkoleniowych obecnie wyszkolenie pilotów eskadry samolotów może zająć - jak twierdzi Sky News - od ośmiu do nawet 10 lat.