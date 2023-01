Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) nakreślił wieloetapowy plan dla rosyjskich i białoruskich sportowców, aby mogli uczestniczyć w nadchodzących letnich igrzyskach w Paryżu w 2024 roku i zimowych w Mediolanie w 2026 roku. „Żaden sportowiec nie powinien być pozbawiony możliwości rywalizacji tylko z powodu swojego paszportu” - oświadczył zarząd MKOl.

Zapowiedziano, że będą kontynuowane sankcje wobec rosyjskich i białoruskich urzędników państwowych i rządowych oraz zakaz organizowania imprez sportowych przez federacje obu krajów. Aby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli rywalizować, występowaliby jako „neutralni sportowcy i w żaden sposób nie reprezentowali swojego państwa lub jakiejkolwiek innej organizacji w swoim kraju” - ogłosił MKOl.

W swoim piątkowym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski zarzucił MKOl hipokryzję i „próbę wciągnięcia przedstawicieli państwa terrorystycznego do światowego sportu”. - Nie można nie być rozczarowanym wypowiedziami obecnego szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha. Rozmawiałem z nim kilka razy. I nigdy nie usłyszałem, jak zamierza chronić sport przed propagandą wojenną, jeśli rosyjskich sportowców przywróci na międzynarodowe zawody - powiedział.

- Nie ma czegoś takiego jak neutralność, kiedy toczy się taka wojna. A wiemy, jak często tyranie próbują wykorzystywać sport do swoich ideologicznych interesów. To oczywiste, że każda neutralna flaga rosyjskich sportowców jest splamiona krwią - zauważył prezydent Ukrainy.

- Nie chcę wnikać w to, co dokładnie skłoniło pana Bacha do promowania takiej inicjatywy. Ale zrobimy wszystko, aby świat chronił sport przed politycznymi i innymi wpływami państwa terrorystycznego, co jest po prostu nieuniknione, jeśli rosyjscy sportowcy będą brać udział w zawodach. A nawet więcej - w igrzyskach olimpijskich w Paryżu - dodał Zełenski. Zwrócił uwagę, że „ukraińscy sportowcy są zmuszeni chronić życie swoich bliskich i wolność ukraińskiego narodu przed rosyjską agresją”, a rosyjskie ataki „pochłonęły życie setek ukraińskich mężczyzn i kobiet, którzy mogliby wzbogacić światowy sport swoim talentem”.

- Rosja musi powstrzymać agresję i terror, a dopiero potem będzie można mówić o rosyjskim udziale w kontekście ruchu olimpijskiego. Zasady olimpijskie i wojna są sobie zupełnie przeciwne - podkreślił prezydent Ukrainy.