W Izraelu, jak pisze "New York Times", znajdują się duże amerykańskie składy amunicji, której amerykańska armia używa w przypadku udziału w konfliktach na Bliskim Wschodzie. USA dopuszczają też możliwość, by z amunicji tej - w sytuacji kryzysowej - korzystał Izrael.



Obecnie składy te stają się jednym ze źródeł zaopatrzenia w amunicję artyleryjską ukraińskiej armii, która zużyła posiadane rezerwy poradzieckiej amunicji i obecnie musi polegać na dostawach amunicji z USA i innych krajów zachodnich.



Tymczasem - jak pisze "New York Times" - USA i państwa europejskie nie są w stanie wytwarzać amunicji w takim samym tempie, w jakim Ukraińcy ją zużywają. W związku z czym Pentagon ma opróżniać składy amunicji w Izraelu, a także w Korei Południowej, by zapewnić poziom dostaw pozwalający Ukrainie w pełni korzystać ze swojej artylerii.

Izrael nie udziela pomocy wojskowej Ukrainie, z obawy o narażenie na szwank swoich relacji z Moskwą. Początkowo Tel Awiw miał też wyrażać obawy również w związku z dostawą na Ukrainę pocisków z amerykańskich składów amunicji znajdujących się na terenie tego kraju.

"New York Times", powołując się na swoje źródła podaje, że ok. połowa z 300 tysięcy pocisków artyleryjskich ze składów w Izraelu, które mają trafić na Ukrainę, jest już w drodze do Europy, skąd ma trafić na Ukrainę przez Polskę.

Jak dotąd USA wysłały lub zobowiązały się do wysłania ukraińskiej armii ponad miliona pocisków do haubic kalibru 155 mm. Znaczna część tego wsparcia - nieco mniej niż połowa - pochodzi z magazynów w Izraelu i Korei Południowej - twierdzi przedstawiciel administracji USA, cytowany przez "NYT".



Ukraińska armia zużywa ok. 90 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie - to dwukrotnie więcej niż w tym czasie są w stanie wyprodukować USA i kraje europejskie razem wzięte. Stąd konieczność sięgania przez USA do składów amunicji.



Dwóch przedstawicieli władz Izraela, cytowanych przez "NYT" twierdzi, że Waszyngton zapewnił Tel Awiw, iż uzupełni rezerwy amunicji w składach na terytorium bliskowschodniego kraju i natychmiast dostarczy amunicję w przypadku poważnego kryzysu na Bliskim Wschodzie.