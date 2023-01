Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 328 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada ukaranie winnych ataku rakietowego na Dniepr.

Szkolenie i uzbrojenie mają na celu wzmocnienie ofensywnych i defensywnych zdolności Ukrainy do prowadzenia wojny z Rosją.

Szkolenie w Niemczech ma na celu opracowanie złożonych taktyk wojskowych, które mogłyby poprawić zdolność armii ukraińskiej do rozpoczęcia nowych ofensyw i obrony przed rosyjskimi atakami. Około 500 żołnierzy otrzyma to, co wojsko nazywa połączonym szkoleniem broni w południowych Niemczech.

Jednocześnie około 100 ukraińskich żołnierzy 16 stycznia przybyło do bazy szkoleniowej Fort Still w Oklahomie, gdzie będą szkoleni w zakresie obsługi systemów obrony powietrznej Patriot.

USA ogłosiły, że dostarczą Ukrainie patrioty pod koniec grudnia przed wizytą ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.