Jak powiedziała w rozmowie z RMF FM Anna Maria Żukowska, "rząd powinien zlikwidować realnie Izbę Dyscyplinarną a nie tylko zmieniać tabliczkę na drzwiach". Posłanka Lewicy odniosła się w ten sposób do projektu nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS. - To jest jedna wielka lipa to co robi rząd - zaznaczyła.