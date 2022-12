Wszyscy są byłymi więźniami, których zwerbowano na wojnę w Ukrainie. Wysłano ich do obozu przygotowawczego już na terenie okupowanej Ukrainy, w pobliżu Sorokyne (Rosjanie cały czas nazywają go Krasnodon, ale nazwę zmieniono jeszcze w 2016 roku), odległego o siedem kilometrów od granicy z Rosją.

Podobno grupa nawet podpisała kontrakty najemnicze (nie wszystkim zwerbowanym je oferują). Ale potem, z bronią uciekła i przedostała się do pobliskiej Rosji. Wśród szóstki uciekinierów jest tylko jeden Rosjanin (!), trzech jest z Uzbekistanu, po jednym z Kirgizji i Białorusi. Wszyscy podobno byli skazani za „przechowywanie narkotyków” – standardowy zarzut stawiany wszystkim, którzy podpadli rosyjskiej policji i którym w rezultacie podrzucono niewielkie ilości narkotyków.

„Czujnych obywateli prosimy, by nie przejawiali samodzielności i nie podejmowali prób ich zatrzymania” – ostrzegły miejscowe władze. Nie wiadomo, na jakiej podstawie wierzyły, że mieszkańcy rostowskiego obwodu Rosji będą próbowali samodzielnie aresztować sześciu uzbrojonych i zdeterminowanych ludzi.

Firma najemników „Wagner” od lipca-sierpnia werbuje więźniów w rosyjskich łagrach, nie robiąc różnicy między obywatelami Rosji i innych państw. Już we wrześniu na przykład na froncie zginął 23-letni Zambijczyk Lemekani Nyirenda, który też był skazany za posiadanie narkotyków – aż na osiem lat więzienia. Zambijczyk przyjechał do Rosji studiować inżynierię nuklearną, ale najpierw trafił do więzienia, a potem na front, gdzie zginął.

Nikt nie wie, ilu obywateli innych państw zginęło już na wojnie. Większość zwerbowanych łagierników wysyłano do krwawych szturmów Bachmutu, z których niewielu wracało.

Na początku listopada prezydent Putin zalegalizował werbunek i wysyłanie skazanych na wojnę. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się pierwsze informacje o grupowych dezercjach więźniów-najemników. „Wagnerowcy” ścigali ich nawet w pobliżu pierwszej linii okopów i wszystkich dezerterów zabijali.

A na początku grudnia w wielkiej obławie złapano pierwszego dezertera w Rosji - więźnia Pawła Nikulina, który z karabinu maszynowego strzelał do patrolu rosyjskiej policji. Po aresztowaniu tłumaczył, że zgubił drogę. Złapano go kilka kilometrów od ukraińskiej granicy, w Nowoszachtinsku możliwe więc, że rzeczywiście zgubił swój oddział. Ale też ciężko ranił jednego z policjantów.