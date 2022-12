Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 292 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z amerykańskim prezenterem telewizyjnym Davidem Lettermanem, wywiad ukazał się na platformie Netflix.

- Jeśli (prezydent Rosji Władimir - red.) Putin umrze, nie będzie wojny. Autorytarny reżim jest tak niebezpieczny - to ogromne ryzyko - powiedział Zełenski. - Wszystko nie może zależeć od jednej osoby. Kiedy taka osoba odchodzi, instytucje stają. Jeśli jego (Putina - red.) tam nie będzie, oni (rosyjscy politycy - red.) będą się zajmować polityką wewnętrzną, ale nie zagraniczną - dodał.

Zełenski ocenił, że duży odsetek ludności Rosji "wierzy Putinowi". Mówił, że ludzie gotowi są "zamknąć okna i ukryć się przed wojną". - Są ludzie, którzy rozumieją rzeczywistość, ale się boją - zaznaczył.

W rozmowie z Lettermanem Zełenski powiedział także, że nie wierzy, że Putin może użyć broni jądrowej.

- Widziałem go, widziałem jego chęć do życia. On kocha życie. Woli nawet siedzieć przy tym niewiarygodnie długim stole, bojąc się zarażenia covidem lub inną chorobą zakaźną - stwierdził. Prezydent Ukrainy ocenił, iż oznacza to, że Władimir Putin boi się śmierci.

- Nie jestem pewien, czy jest gotowy do użycia broni jądrowej. Ponieważ rozumie - jeśli naciśnie guzik, następnym krokiem będzie odpowiedź każdego innego kraju skierowana przeciwko niemu - dodał.