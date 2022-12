W ubiegłym tygodniu wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell złożył wizytę w Brzegu w województwie opolskim, gdzie powstała szkoleniowa misja Unii Europejskiej dla Ukraińców.

Szef unijnej dyplomacji podziękował Polsce za pomoc w utworzeniu misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa, komentując Borrella w Polsce, poradziła mu, by nadal nosił wojskowy kamuflaż.

- Borrell odwiedził obóz szkoleniowy bojowników Ukraińskich Sił Zbrojnych w Polsce i wygłosił tam kilka wojowniczych oświadczeń. Jest to podróż demonstracyjna. Po raz kolejny nie usłyszeliśmy ani słowa o pokojowym załatwieniu sprawy na Ukrainie, jest dyplomatą. Może mówić tylko o wojnie, nie sądzę, żeby w ogóle potrzebował wracać do garnituru. Wszyscy widzieli, co robi dyplomacja w Brukseli - stwierdziła.

- Powiedzieliśmy rok temu, że UE staje się ekonomicznym ramieniem NATO, ale teraz staje się wojskowym i politycznym, finansowym i budżetowym ramieniem NATO - dodała.