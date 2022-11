Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 272 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Według ukraińskiego wywiadu 75 proc. Rosjan popiera wojnę swojego kraju z Ukrainą.

Jak czytamy w analizie kontrola nad rejonem półwyspu Kinburn ułatwiłaby ukraińskiej armii prowadzenie operacji wojskowych na wschodnim (lewym) brzegu Dniepru.

ISW odnotowuje, że Humeniuk wezwała do uszanowania "ciszy operacyjnej" w kwestii działań prowadzonych przez ukraińską armię w tym rejonie.

"Humeniuk podkreśliła, że półwysep Kinburn jest ostatnią częścią obwodu mikołajowskiego okupowaną przez Rosjan" - podkreśla think tank z USA, który dodaje, że półwysep znajduje się zaledwie 4 km od Oczakowa, miasta pozwalającego na kontrolę ujścia Dniepru i Południowego Buhu oraz portów w obwodach chersońskim i mikołajowskim.



"Rosyjska armia wykorzystywała stanowiska na półwyspie Kinburn do prowadzenia ataków rakietowych i artyleryjskich na ukraińskie pozycje w Oczakowie, południowej części obwodu mikołajowskiego i w innych częściach ukraińskiego wybrzeża Morza Czarnego" - czytamy w analizie.

"Półwysep Kinburn jest też poza zasięgiem rosyjskiej artylerii kalibru 152 mm, którą Rosjanie zgromadzili na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru" - pisze ISW.



"Kontrola nad półwyspem Kinburn pozwoliłaby ukraińskim wojskom zmniejszyć intensywność rosyjskich uderzeń na wybrzeże Morza Czarnego kontrolowane przez Ukrainę, zwiększyć aktywność morską w tym rejonie i przeprowadzać operacje przeprawiania się na lewą stronę Dniepru" - przekonuje amerykański think tank.

ISW pisze też, że ukraiński wywiad spodziewa się, iż rosyjskie służby specjalne mogą przeprowadzić ataki na białoruską infrastrukturę krytyczną, o które oskarżą Ukrainę i NATO, by wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Mimo to ISW nie spodziewa się wejścia Białorusi do wojny, ponieważ wiązałoby się to dla przywódcy tego kraju, Aleksandra Łukaszenki, z ryzykiem protestów w kraju.