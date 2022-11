- Jestem przekonany, co do składu i ustawienia. Zawodnicy dowiedzą się o nim wieczorem przed spotkaniem, bo chcę, żeby mieli czystą głowę - mówi selekcjoner Czesław Michniewicz. Polacy we wtorek zagrają o 17:00 z Meksykanami w swoim pierwszym meczu na mundialu w Katarze.