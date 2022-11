Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba ocenił na antenie Radia Plus, że "w energetyce mamy stan przedzawałowy", który "wywołany jest polityką unijną i sytuacją za naszą wschodnią granicą". Polityk odniósł się też do unijnego handlu emisjami CO2 (ETS). - Wyjście z ETS to nie jest wyprowadzenie Polski z UE, to jest po prostu polska racja stanu. Trzeba podchodzić do UE twardo, to są twardziele, którzy negocjują w sposób twardy - dodał.