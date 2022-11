Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 264 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że w wyzwolonej w ostatnich dniach części obwodu chersońskiego udokumentowano 400 rosyjskich zbrodni wojennych.

Po tym jak z Chersonia wycofali się rosyjscy żołnierze, a do miasta wkroczyła ukraińska armia, Zełenski w niedzielnym wystąpieniu oświadczył, że "śledczy udokumentowali już ponad 400 rosyjskich zbrodni wojennych" w wyzwolonych częściach obwodu chersońskiego.

- Znajdujemy ciała cywilów i żołnierzy - mówił ukraiński prezydent.



- Rosyjska armia zostawiła za sobą takie samo barbarzyństwo jak w innych częściach kraju, do których wtargnęła - podkreślił Zełenski zapowiadając "pociągnięcie do odpowiedzialności" wszystkich morderców.



Ukraińscy żołnierze wkroczyli do Chersonia w piątek, po tym jak z miasta wycofali się rosyjscy żołnierze. Chersoń był jedynym miastem obwodowym na Ukrainie, które zdołali zająć po 24 lutego Rosjanie.

Mieszkańcy Chersonia, a także wyzwalanych przez ukraińską armię wsi i miasteczek na zachodnim brzegu Dniepru, witali wkraczających ukraińskich żołnierzy kwiatami - podkreśla Reuters w swojej relacji.



Obecnie w Chersoniu trwają prace nad odtworzeniem krytycznej infrastruktury miasta uszkodzonej i zaminowanej przez wycofujących się Rosjan. Większość mieszkańców Chersonia nie ma dostępu do prądu i wody - przyznają władze obwodu chersońskiego.



- Jesteśmy szczęśliwi, ale wszyscy boimy się ostrzału z lewego brzegu - mówiła Jana Smyrnowa, 35-letnia mieszkanka miasta, cytowana przez agencję Reutera.

Godzina policyjna obowiązuje w Chersoniu od 17 do 8



Gubernator obwodu chersońskiego, Jarosław Januszewicz oświadczył, że władze zdecydowały o wprowadzeniu godziny policyjnej w Chersoniu obowiązującej od 17 do 8 rano. Zakazano też wjeżdżania do miasta i opuszczania go ze względów bezpieczeństwa.



- Wróg zaminował całą infrastrukturę krytyczną - mówił Januszewicz na antenie ukraińskiej telewizji. Januszewicz wezwał też mieszkańców, aby unikali przebywania w centrum miasta, gdzie trwają prace związane z rozminowaniem.

Również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu przekonywał, że sytuacja w Chersoniu nadal jest "bardzo niebezpieczna". Zełenski dodał, że w czasie rozminowywania miasta zginął jeden saper, a czterech zostało rannych.



Ukraiński resort obrony poinformował o wyzwoleniu 179 miejscowości i 4 500 km2 terytorium Ukrainy położonego wzdłuż brzegu Dniepru, w ciągu minionego tygodnia.