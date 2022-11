Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 263 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 11 listopada Ukraińcy odzyskali Chersoń, okupowany przez najeźdźców od początku marca.

W opublikowanej w sobotni wieczór analizie think tank z USA ocenia, że rozłam osłabia pewność „co do zaangażowania i zdolności Putina do spełnienia jego wojennych obietnic”. Zwraca w tym kontekście uwagę na prowojennego rosyjskiego ideologa Aleksandra Dugina, który „otwarcie skrytykował Putina – nazywając go autokratą – za to, że nie podtrzymał rosyjskiej ideologii, poddając Chersoń”.



Dugin zwrócił uwagę, że wspomniana rosyjska ideologia zakłada odpowiedzialność Rosji za obronę „rosyjskich miast”, takich jak Cherson, Biełgorod, Kursk, Donieck i Symferopol. Dugin bagatelizował także rolę doradców Putina i zauważył, że dowódca sił rosyjskich na Ukrainie, generał armii Siergiej Surowikin nie ponosi odpowiedzialności za polityczną decyzję o wycofaniu się z Chersonia. Podkreślił też, że autokrata nie może naprawić tego odchylenia od ideologii wyłącznie wystąpieniami publicznymi i oskarżył administrację Putina o podtrzymywanie „fałszywej” ideologii z powodu strachu przed zaangażowaniem się w „rosyjską ideę”.

Dugin nawiązał też do możliwości skorzystania z broni nuklearnej, oceniając, że zamiast jej „głupiego” użycia Moskwa powinna zobowiązać się do wypełniania rosyjskiej ideologii.

Według ISW Putinowi coraz trudniej jest spełnić oczekiwania „wysoce zideologizowanego, prowojennego elektoratu” ze względu na niezdolność wojska do zrealizowania maksymalnych celów inwazji, czyli obalenia rządu w Kijowie i zajęcia całej Ukrainy. Instytut podkreśla, że twardogłowi propagandziści, jak Władimir Sołowjow, coraz częściej i coraz głośniej wyrażają niezadowolenie z działań rosyjskich wojsk, a nawet do pełnej mobilizacji i zwolnienia niekompetentnych urzędników po oddaniu Chersonia przez Rosję.

„Bezpośrednia krytyka Putina w społeczności prowojennej jest niemal bezprecedensowa, a głośny i ostry atak Dugina na Putina może wskazywać na zmianę wśród rosyjskich ideologów nacjonalistycznych” - czytamy w analizie, której autorzy podkreślają, że „Putin musi utrzymać poparcie tej społeczności”. ISW zwraca też uwagę na zwiększające się niezadowolenie - zarówno rosyjskich nacjonalistów, dla których prezydent staje się coraz mniej atrakcyjny, jak i ogółu obywateli, ponoszących społeczne koszty mobilizacji i wysokiej liczby ofiar. Rozłam mają powiększać Wagnerowcy, którzy „również zwracają się przeciwko Kremlowi po utracie obwodu chersońskiego”. W mediach społecznościowych pojawiają się opinie o wręcz „zdradzie Kremla” w sprawie Chersonia.