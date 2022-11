Od chwili podpisania przez prezydenta Putina dekretu o jego anektowaniu do ogłoszenia jego ewakuacji minęło 40 dni. Nawet pechowa brytyjska polityk Liz Truss, która zapisała się w historii Wielkiej Brytanii jako najkrócej urzędujący premier, dłużej była szefem rządu – 45 dni. Truss zdążyła jeszcze jako premier zaprotestować przeciw rosyjskiej aneksji południa Ukrainy.

Jednak wśród wszystkich miejscowości okupowanych przez Rosjan (niezależnie od wielkości) niekwestionowanym rekordzistą pozostaje Łyman, który w granicach imperium Putina przebywał jeden dzień. Tyle minęło od podpisania prezydenckich dekretów anektujących go do wyzwolenia przez ukraińską armię.

Za to w Łymanie Rosjanie nie zdążyli rozwieść billboardów, które są w prawie całym centrum Chersonia – z ogromnymi napisami „Rosja jest tu na zawsze”.

Ponadto Chersoń był jedynym, zdobytym przez armię Putina ukraińskim miastem obwodowym (czyli wojewódzkim). Taki status miał też w pod rosyjską okupacją.

Rekordowa jest też jednomyślność rosyjskiej propagandy i osób publicznych w sprawie odwrotu z Chersonia. Oficjalnie wszyscy popierają decyzję. Po utracie Łymanu władca Czeczenii Ramzan Kadyrow i szef ogromnej firmy Wagner werbującej najemników Jewgienij Prigożin tak ostro krytykowali odpowiedzialnego za to generała, aż został zdymisjonowany. Teraz publicznie występują po stronie generał Siergieja Surowikina, który zaproponował odwrót z Chersonia.

Nie zmienia to faktu, że ewakuacja z zachodniego brzegu Dniepru jest największą porażką rosyjskiej armii na Ukrainie. Mimo, że (jeszcze) nie jest to klęska wojskowa, jest to już klęska wizerunkowa i polityczna.

Rekordowym rozmiarom porażki towarzyszy rekordowa cenzura. Wydział wewnętrzny administracji prezydenta Putina wprowadził zakaz cytowania w telewizjach byłych rosyjskich generałów, którzy zostali deputowanymi. Trzej wojskowi (wśród nich były główny „politruk” rosyjskiej armii, generał Andriej Kartapołow) stanowili niewielką, ale głośną opozycję wobec ministerstwa obrony i podejmowanych tam decyzji.

Teraz pewnie też, ale nikt się o tym nie dowie, bo nie wolno ich pokazywać na ekranach.

Rekordowy jest też strach Kreml, który towarzyszy odwrotowi z Chersonia. Po utracie Łymanu wiadomo było, że front wkrótce zostanie ustabilizowany bowiem ukraińska armia ma zbyt małe rezerwy na długie kontynuowanie natarcia. Obecnie Rosjanie budują linię umocnień na wschodnim brzegu Dniepru, by uniemożliwić ukraińskie desanty i atak w głąb okupowanych terytoriów.

Ale pojawiły się zdjęcia satelitarne polowych umocnień, które rosyjska armia buduje … na północnym Krymie, w poprzek półwyspu. W okolicach Czongaru i Armianska koparki ryją okopy w przesiąkniętej wilgocią ziemi. Tak, jakby Kreml naprawdę obawiał się, że Ukraińcy sforsują Dniepr i zaatakują Krym.

Kolejną linię okopów budują wokół Mariupola, odległego od obecnej linii frontu o ponad 70 kilometrów.