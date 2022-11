Doradca premiera Węgier: Orbán jest po tej samej stronie, co papież Franciszek

- Trzeba siadać do stołu, starać się doprowadzić do zawieszenia broni i pokoju. To jest interes Europy - mówi "Rzeczpospolitej" Balázs Orbán, dyrektor polityczny w gabinecie premiera Węgier o stanowisku swojego kraju w sprawie Ukrainy.