Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 250 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Ukraińcy, podczas odpierania natarcia Rosjan w obwodzie donieckim, mieli wziąć pewną liczbę rosyjskich żołnierzy do niewoli - wynika ze słów prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Rosja wystrzeliła rankiem, 31 października ponad 50 pocisków manewrujących, z których większość była wymierzona w obiekty infrastruktury energetycznej, w tym w hydroelektrownie, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu w całym kraju, a także problemów z dostępem do bieżącej wody oraz dostępem do sieci komórkowych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 44 wystrzelone przez Rosjan rankiem rakiety.

Atak rakietowy na cele - głównie na zachodniej i środkowej Ukrainie - rozpoczął się ok. 7 rano czasu lokalnego.Rosjanie mieli użyć do ataku pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555.

Premier Ukrainy, Denys Szmyhal, poinformował w poniedziałek, że Rosjanie ostrzelali 10 obwodów i uszkodzili 18 obiektów, z których większość była elementami infrastruktury energetycznej kraju.

Bratczuk, na swoim kanale w serwisie Telegram mówił, że uderzenie rakietowe kosztowało Rosję prawdopodobnie ok. 400-600 mln dolarów - bo tyle miały być warte wystrzelone przez Rosjan pociski manewrujące.

Rosjanie prowadzą zmasowane uderzenia rakietowe na infrastrukturę krytyczną Ukrainy od 10 października



Rzecznik władz obwodu odeskiego podkreślił, że tak oszacowany koszt ataku był równy rocznemu budżetowi Nowosybirska i Jekaterynburga - trzeciego i czwartego, pod względem zajmowanej powierzchni, miasta Rosji.



Bratczuk podkreśla, że jedna rakieta Ch-101 kosztuje 13 milionów dolarów, a Ch-555 - 7,5 mln dolarów.

Rosjanie prowadzą zmasowane uderzenia rakietowe na infrastrukturę krytyczną - przede wszystkim obiekty infrastruktury energetycznej - na Ukrainie od 10 października.



