Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 245 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że im szybciej Ukraina zwycięży, tym mniej zła wyrządzi Rosja m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie współpracuje z Iranem.

Chersoń, stolica obwodu chersońskiego, przed wojną zamieszkiwana przez ok. 280 tysięcy osób, to jedyna stolica obwodu opanowana przez Rosjan po inwazji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego. W ostatnich tygodniach do Chersonia zbliżają się ukraińskie wojska, które od końca sierpnia prowadzą kontrofensywę na zachodnim brzegu Dniepru, sukcesywnie spychając rosyjskie wojska ku rzece i - przez ostrzał przepraw na Dnieprze - odcinając rosyjskie zgrupowanie od zaopatrzenia.



W październiku - jak zauważa Reuters - kontrofensywa Ukrainy wytraciła jednak tempo. Zbiegło się to w czasie z nielegalną aneksją przez Rosję okupowanej części obwodu chersońskiego i trzech innych ukraińskich obwodów: zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego.

Kontrola nad częścią obwodu chersońskiego ma dla Rosji znaczenie strategiczne

- Jeśli chodzi o Chersoń to wszystko jest jasne. Rosjanie uzupełniają siły, wzmacniają swoje zgrupowanie - powiedział w nagraniu umieszczonym we wtorek w internecie Arestowycz.

- To znaczy, że nikt nie chce się wycofać. Przeciwnie, najcięższe bitwy będą się toczyć o Chersoń - dodał. Arestowycz nie mówił jednak kiedy może rozpocząć się bitwa o kontrolę nad miastem.



Kontrola nad częścią obwodu chersońskiego ma dla Rosji znaczenie strategiczne - zapewnia bowiem połączenie lądowe między okupowanym Krymem a terytorium Federacji Rosyjskiej.



We wtorek przez cały dzień wojska rosyjskie i ukraińskie toczyły pojedynki artyleryjskie w obwodzie mikołajowskim, na północ i zachód od Chersonia - wynika z wpisu Rybara, jednego z rosyjskich blogerów wojskowych, na jego kanale w serwisie Telegram.



W rejonie wsi Iszczenka, na północ od Chersonia, Ukraińcy próbowali umocnić swoje pozycje, ale zostali odepchnięci na wschód - pisze rosyjski bloger wojskowy. Według niego ukraińska armia przygotowuje się do natarcia wzdłuż całej linii frontu w obwodzie chersońskim.