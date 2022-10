W sobotę 8 października nad ranem część drogowa mostu łączącego Krym z Rosją się zawaliła, a most kolejowy stanął w płomieniach. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Rosji poinformował, że przyczyną częściowego zawalenia się dwóch przęseł samochodowych mostu krymskiego i zapalenia zbiorników paliwa pociągu kolejowego był wybuch ciężarówki.

„Dzisiaj o 06:07 na samochodowej części mostu krymskiego od strony Półwyspu Taman doszło do wysadzenia ciężarówki, co spowodowało zapalenie siedmiu zbiorników paliwa pociągu kolejowego jadącego w kierunku Półwyspu Krymskiego. Nastąpiło częściowe zawalenie się dwóch przęseł mostu samochodowego ”- głosi komunikat komitetu (cytat z TASS).

Strona ukraińska oficjalnie nie przyznała się do ataku.

W odpowiedzi na poranne zdarzenie, Ukrposzta, narodowy operator pocztowy Ukrainy zapowiedział wydanie specjalnego znaczka.

Wydana zostanie również specjalna koperta z "Krymem zrywającym kajdany z Rosją" - zapowiedział Ihor Smiliański.

Ukrposzta wydała również specjalny znaczek po zatonięciu okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej "Moskwa".

Na znaczku widać ukraińskiego żołnierza pokazującego środkowy palec widocznemu w oddali okrętowi. To nawiązanie do wymiany zdań między obrońcami Wyspy Węży, a załogą rosyjskiego okrętu, który wezwał ich do poddania się. "Rosyjski okręcie wojenny, p... się" - odpowiedział jeden z obrońców wyspy, Roman Hrybow. Jednym z okrętów, które atakowały wówczas Wyspę Węży, miał być właśnie krążownik Moskwa.