Przed weekendem siły rosyjskie stopniowo posuwały się naprzód w pobliżu Bachtmutu i Awdiejewki, prawdopodobnie przy wsparciu bojowników z Grupy Wagnera i przebywających w okolicy Kadyrowców.

Według ISW, Prigożyn po niepowodzeniu wokół Łymanu oddelegował 1000 swoich żołnierzy do wzmocnienia pozycji w Lisiczańsku. Denis Puszylin, którego Rosjanie mianowali "tymczasowym p.o. szefa" okupowanego obwodu donieckiego, przyznał nawet Kadyrowowi tytuł "bohatera Donieckiej Republiki Ludowej".

Eksperci ISW zwracają również uwagę, że zachodnie i rosyjskie doniesienia o rozłamie na Kremlu mają coraz większy zasięg w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, podważając postrzeganie reżimu prezydenta Rosji Władimira Putina jako stabilnego.

26 września Prigożyn po raz pierwszy przyznał, że sam utworzył od 1 maja 2014 roku formację paramilitarną Wagner w celu zajęcia ukraińskich terytoriów.

5 października Kadyrow powiedział, że Putin awansował go do stopnia generała-pułkownika i nazwał to wielkim zaszczytem.