Zegar powstał jako ostrzeżenie przed wojną atomową między USA a ZSRR - w 1947 roku pokazywał godzinę za siedem dwunasta. Od tego czasu jego wskazówki przesuwano 24 razy.

Obecnie zegar pokazuje zagrożenia związane nie tylko z bronią atomową, ale też np. z technologiami zmieniającymi klimat oraz osiągnięciami w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne szkody.

Obecnie zegar pokazuje, że od symbolicznej północy, czyli momentu zagłady ludzkości dzieli nas 100 sekund. Jednak jego wskazówki przesuwano ostatnio przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Godzinę najdalszą od północy zegar wskazywał w 1991 roku, gdy USA i ZSRR podpisały umowę START I - pierwszy z traktatów o redukcji zbrojeń strategicznych. Zegar wskazywał wówczas 17 minut do północy.

Ostatni raz jego wskazówki przesunięto na początku 2020 roku - ze względu na "rosnące zagrożenie wojną nuklearną i przyspieszające globalne zmiany klimatu".

Doktryna wojskowa Rosji przewiduje, że kraj ten może użyć broni atomowej nawet jeżeli broni takiej nie użyje przeciwnik

Po raz kolejny wskazówki zegara mogą zostać przesunięte w styczniu 2023 roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zbliży się on znów do północy w związku z eskalacją konfliktu na Ukrainie. Prezydent Joe Biden, wypowiadając się w tym tygodniu w kwestii potencjalnego użycia broni atomowej przez Rosję stwierdził, że "Władimir Putin nie żartuje, kiedy mówi o potencjalnym użyciu taktycznej broni atomowej (...)". Stwierdził jednocześnie, że nie można użyć takiej broni nie doprowadzając do nuklearnego Armagedonu.

Doktryna wojskowa Rosji przewiduje, że kraj ten może użyć broni atomowej nawet jeżeli broni takiej nie użyje przeciwnik w sytuacji, gdy zagrożone jest terytorium Rosji. Rosja za swoje terytorium uważa obecnie zarówno okupowany od 2014 Krym, jak i nielegalnie anektowane obwody zaporoski, chersoński, ługański i doniecki.



Po wybuchu wojny na Ukrainie zarząd Bulletin of the Atomic Scientists wydał oświadczenie, w którym pisał, że "rosyjska inwazja na Ukrainę to realizacja "koszmarnego scenariusza" wojny atomowej. "Tak wygląda 100 sekund do północy" - można było przeczytać w oświadczeniu.